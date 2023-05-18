Диетолог Арзамасцев: кефир можно пить перед сном
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«В кефире не содержится клетчатка. То есть он не заставляет сильно работать желудок и кишечник. Ночью желудочно-кишечному тракту тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
Арзамасцев рекомендовал выбирать однопроцентный кефир, поскольку в нём меньше жира и калорий.
Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.