Диетолог Арзамасцев: кефир можно пить перед сном

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что кефир не нагружает ЖКТ, поэтому его можно пить перед сном.

«В кефире не содержится клетчатка. То есть он не заставляет сильно работать желудок и кишечник. Ночью желудочно-кишечному тракту тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Арзамасцев рекомендовал выбирать однопроцентный кефир, поскольку в нём меньше жира и калорий.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.