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Диетолог Арзамасцев: кефир можно пить перед сном

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что кефир не нагружает ЖКТ, поэтому его можно пить перед сном.
Диетолог Арзамасцев: кефир можно пить перед сном
  • Gettyimages.ru
  • © natalipopova2011 / 500px

«В кефире не содержится клетчатка. То есть он не заставляет сильно работать желудок и кишечник. Ночью желудочно-кишечному тракту тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Арзамасцев рекомендовал выбирать однопроцентный кефир, поскольку в нём меньше жира и калорий.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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