Синоптик Ганьшин спрогнозировал очень тёплую погоду в Ростове-на-Дону в выходные
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«Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в субботу можно ждать в Ростове-на-Дону (+26 °С) и Волгограде (+25 °С), а также в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Челябинске, где температура воздуха прогреется до +22 °С», — сообщил Ганьшин «Известиям».
По его словам, в Москве в субботу, 20 мая, ожидается до +15 °С, в воскресенье — +19 °С, скорость ветра составит 4 м/с.
Ранее URA.RU передавало, что в отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая, об этом заявили синоптики Уралгидрометцентра.