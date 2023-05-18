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Синоптик Ганьшин спрогнозировал очень тёплую погоду в Ростове-на-Дону в выходные

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Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в Ростове-на-Дону и Волгограде в выходные дни будет самая тёплая погода.
Синоптик Ганьшин спрогнозировал очень тёплую погоду в Ростове-на-Дону в выходные
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в субботу можно ждать в Ростове-на-Дону (+26 °С) и Волгограде (+25 °С), а также в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Челябинске, где температура воздуха прогреется до +22 °С», — сообщил Ганьшин «Известиям».

По его словам, в Москве в субботу, 20 мая, ожидается до +15 °С, в воскресенье — +19 °С, скорость ветра составит 4 м/с.

Ранее URA.RU передавало, что в отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая, об этом заявили синоптики Уралгидрометцентра.

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