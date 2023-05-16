В Коломне отреставрируют Ново-Фёдоровскую церковь

В подмосковной Коломне отреставрируют Ново-Фёдоровскую церковь Бобренёва монастыря.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Соответствующий тендер опубликован на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. На проведение работ планируют направить 50 млн рублей из бюджета Московской области.

Монастырь основан в 1381 году, документально известен с 1578 года. Признан объектом культурного наследия федерального значения.

На данный момент состояние внешних и внутренних архитектурно-конструктивных элементов церкви, её фундаментов, цоколя, стен, крыши и пола оценивается как удовлетворительное.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.