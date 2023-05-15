Спасатели предупредили об усилении ветра в Оренбургской области до 16 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Ночью и утром во вторник, 16 мая, на севере и востоке региона возможны заморозки до 0...-2 °С.
Днём прогнозируется усиление ветра. В восточных районах порывы могут достигать 11—16 м/с.
Тем временем в Самарской области 14 мая установлен новый погодный рекорд — перекрыт суточный максимум количества осадков, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.
В Серноводске выпало 10 мм осадков, что на 0,8 мм больше по сравнению с 1999 годом.
Ранее заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени Плетнёва Наталья Гришина посоветовала метеозависимым людям контролировать давление в жаркую погоду, чтобы корректировать приём лекарственных препаратов.