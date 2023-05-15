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В Свердловской области ожидаются заморозки до -3 °С в ночь на 16 мая

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В Свердловской области предупредили о заморозках в ночь на вторник, 16 мая.
В Свердловской области ожидаются заморозки до -3 °С в ночь на 16 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Уральского гидрометцентра.

По прогнозу, температура в воздухе и на поверхности почвы составит до -3 °С.

Тем временем с 15 по 21 мая местами на территории Удмуртии сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Поисково-спасательную службу республики.

До 30 июня в регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени Плетнёва Наталья Гришина посоветовала метеозависимым людям контролировать давление в жаркую погоду, чтобы корректировать приём лекарственных препаратов.

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