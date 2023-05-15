В Уфе дом-музей Шагита Худайбердина открылся после капремонта

В Уфе дом-музей общественного деятеля Шагита Худайбердина открыли после реконструкции.

Об этом сообщает mkset.ru.

Дом-музей является филиалом Национального музея РБ, основан в 1996-м, а открыт для посетителей в 2000 году в здании XIX века.

Музей закрылся на реконструкцию в прошлом году. За это время строители провели капитальный ремонт, благоустроили прилегающую территорию и обновили экспозицию.

Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Культура». Как уточняется, на соответствующие цели было направлено 18 млн рублей федеральных средств и 7 млн рублей из регионального бюджета.

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