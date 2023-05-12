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В Сочи ожидаются грозы и усиление ветра до 18 м/с

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В Сочи ожидается ухудшение погоды с вечера пятницы, 12 мая. Возможны сильные дожди с грозой, ветер усилится до 15—18 м/с.
В Сочи ожидаются грозы и усиление ветра до 18 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Осадки с ветром могут продлиться до конца субботы, 13 мая.

Жителям и гостям Сочи советуют воздержаться от отдыха на природе и соблюдать меры безопасности. Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе постепенное потепление начнётся с середины следующей недели, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К пятнице, 19 мая, температура воздуха вырастет до +3...+8 °С ночью, до +10...+15 °С днём.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы и оно будет умеренным.

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