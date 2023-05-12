Диетолог Кованова посоветовала не пропускать завтрак

Диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова заявила, что завтрак является главным приёмом пищи, поскольку позволяет восполнить энергию после ночного сна.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что чем более питателен и разнообразен завтрак, тем проще будет регулировать голод в течение дня. Идеальным утренним рационом она назвала творог, яйца, крупы, домашнюю гранолу, орехи, несладкие фрукты и ягоды.

«Если на завтрак вы решили съесть кашу быстрого приготовления, убедитесь, что в её составе нет шоколада и сахара. Иначе пользы от такой крупы будет не больше, чем от кусочка торта», — сказала Кованова.

По её словам, также лучше отказаться от сухих хлопьев и протеиновых батончиков.

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