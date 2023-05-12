Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Кованова посоветовала не пропускать завтрак

Короткая ссылка
Диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова заявила, что завтрак является главным приёмом пищи, поскольку позволяет восполнить энергию после ночного сна.
Диетолог Кованова посоветовала не пропускать завтрак
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что чем более питателен и разнообразен завтрак, тем проще будет регулировать голод в течение дня. Идеальным утренним рационом она назвала творог, яйца, крупы, домашнюю гранолу, орехи, несладкие фрукты и ягоды.

«Если на завтрак вы решили съесть кашу быстрого приготовления, убедитесь, что в её составе нет шоколада и сахара. Иначе пользы от такой крупы будет не больше, чем от кусочка торта», — сказала Кованова.

По её словам, также лучше отказаться от сухих хлопьев и протеиновых батончиков.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить