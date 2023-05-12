Музыкант Иванов заявил, что конкурс «Нашествие: Молодые ветра» даёт шанс стать популярным

Лидер группы «Торба-на-Круче» Максим Иванов выразил мнение, что конкурс «Нашествие: Молодые ветра» открывает новые перспективы для музыкантов.

В беседе с НСН он отметил, что зачастую молодые коллективы не знают, как представить своё творчество широкой аудитории, хотя являются достаточно талантливыми.

«Нужно только их разглядеть и найти. Конкурс «Нашествие: Молодые ветра» как раз даёт такой шанс. Если жюри выберет именно тех исполнителей, которые мыслят интересно, нестандартно, неформатно, если они зазвучат на всю страну, добавится какая-то свежесть в восприятии современной рок-музыки», — сказал Иванов.

Всероссийский музыкальный конкурс «Нашествие: Молодые ветра» стартовал 3 апреля, приём заявок продлится до 15 июня.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.