Телеканал RT и издательство «Эксмо» представят 16 мая сборник «ПоэZия русского лета»

Телеканал RT и издательство «Эксмо» представят сборник «ПоэZия русского лета» 16 мая. Книга включает стихотворения и поэмы авторов, создающих с 2014 года новую русскую фронтовую поэзию.

«В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе...», — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По её словам, именно такие люди формируют культурные коды.

В числе авторов — Анна Ревякина, Семён Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Максим Замшев.

«Этот сборник — наш шаг в стремлении объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придёт русское лето. Переломные моменты истории всегда находят своё отражение в культуре. И в поэзии в первую очередь. Мы считаем, что голос этих людей должен быть слышен», — отмечают составители сборника.

Сборник «ПоэZия русского лета» доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах.

Презентации и творческие встречи с авторами состоятся в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона (18—21 мая), книжного фестиваля «Красная площадь» (2—6 июня), Московской международной книжной ярмарки (30 августа — 3 сентября) и в книжных магазинах по всей России.