Пушкинский музей запустит гуманитарный проект в новых регионах России

О планах запустить гуманитарный проект в новых регионах Российской Федерации рассказала директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачёва, пообещав раскрыть детали в середине лета.

«У нас есть подшефный музей, я пока не могу раскрывать деталей, но раскрою в ближайшее время, думаю, в середине лета… Для нас на Донбассе и на других территориях это гуманитарный проект. Я считаю, и мои коллеги солидарны со мной, наличие будет действующей музейной институции — это повышение не просто качества жизни, это возвращение к нормальной довоенной жизни. Поэтому это очень важно, чтобы музеи на новых территориях как можно скорее восстановили нормальную деятельность», — цитируют Лихачёву РИА Новости.

Директор ГМИИ имени Пушкина также отметила, что к середине лета будут раскрыты детали сотрудничества музея с другими странами, в частности Индией и Монголией.

Ранее стало известно, что к акции «Ночь музеев» в Петербурге присоединятся новые участники.