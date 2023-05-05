На Финляндском вокзале в Петербурге прошёл концерт в честь Дня Победы

На Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге состоялся концерт, посвящённый Дню Победы. Он собрал сотни горожан.

Об этом сообщают «Невские новости».

Артисты читали стихи, исполнили песни военных лет. Среди участников — начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель дорожного совета ветеранов войны и труда Павел Марков.

Также стало известно, что в Пермском крае в настоящее время проживает более 7,8 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий лиц, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

Ко Дню Победы для них предусмотрены единовременные федеральные и региональные выплаты. Волонтёрские объединения проводят для ветеранов различные тематические мероприятия, сопровождают их на выездные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.