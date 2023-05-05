На Финляндском вокзале в Петербурге прошёл концерт в честь Дня Победы
- РИА Новости
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Об этом сообщают «Невские новости».
Артисты читали стихи, исполнили песни военных лет. Среди участников — начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель дорожного совета ветеранов войны и труда Павел Марков.
Также стало известно, что в Пермском крае в настоящее время проживает более 7,8 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий лиц, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на региональное Министерство социального развития.
Ко Дню Победы для них предусмотрены единовременные федеральные и региональные выплаты. Волонтёрские объединения проводят для ветеранов различные тематические мероприятия, сопровождают их на выездные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.