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Диетолог Григорьян посоветовала не питаться шаурмой регулярно

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Кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала, как часто можно есть шаурму. По её словам, эпизодически это допустимо.
Диетолог Григорьян посоветовала не питаться шаурмой регулярно
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«И пусть это будет в удовольствие человеку. Но курочка — это обычно довольно жирная часть, там много кожи. В сочетании с хлебом и если там есть овощи жареные, всё равно, это будет преимущественно жирная еда. Иногда используйте шаурму или другой фастфуд, но как систему я бы не рекомендовала, как диетолог», — заявила Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, шаурма два — три раза в неделю не повредит, особенно если завтракать и ужинать правильно.

Как отметила Григорьян, речь идёт о балансе.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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