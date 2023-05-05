Диетолог Григорьян посоветовала не питаться шаурмой регулярно
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«И пусть это будет в удовольствие человеку. Но курочка — это обычно довольно жирная часть, там много кожи. В сочетании с хлебом и если там есть овощи жареные, всё равно, это будет преимущественно жирная еда. Иногда используйте шаурму или другой фастфуд, но как систему я бы не рекомендовала, как диетолог», — заявила Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, шаурма два — три раза в неделю не повредит, особенно если завтракать и ужинать правильно.
Как отметила Григорьян, речь идёт о балансе.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.