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Актриса Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV

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Американская актриса Дрю Бэрримор отказалась быть ведущей кинопремии телеканала MTV Movie & TV Awards в знак солидарности с бастующими сценаристами.
Актриса Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV
  • Gettyimages.ru
  • © Arturo Holmes

Звезда «Ангелов Чарли» заявила, что не будет принимать участие в MTV Movie & TV Awards в этом году, поскольку поддерживает забастовку голливудских сценаристов, пишет Variety. Бэрримор заявила, что «всё, что превозносится в кино и на телевидении, придумано ими», и добавила, что не предпочтёт подождать, пока решение будет найдено.

Ранее стало известно, что из-за забастовки сценаристов в США временно приостановят выпуски вечерних ТВ-шоу.

 

 

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