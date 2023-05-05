В Челябинской области предупредили об аномальной жаре до +31 °С 7 мая

По данным Гидрометеоцентра Челябинской области, в воскресенье, 7 мая, температура воздуха в регионе может подняться до +31 °С.

«7 мая на юге региона температура достигнет +31 °С. В среднем столбик термометра покажет от +23 до +28 °С», — сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ЦГМС.

Между тем в Кыштовском районе Новосибирской области (на границе с Омской областью) предотвратили распространение лесных пожаров в труднодоступных местах. Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на региональное Минприроды.

К мероприятиям привлекли сотрудников ведомства (50 человек), а также задействовали спецтехнику.

Ранее сообщалось, что крупный лесной пожар выявили в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области (ЕАО).