В Петербурге сделают бесплатным вход в Артиллерийский музей 9 мая

Артиллерийский музей в Санкт-Петербурге можно будет посетить бесплатно 9 мая.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Коллекция музея насчитывает более 850 тыс. экспонатов.

«Среди экспонатов можно увидеть кольчугу и шлем русского воина, пушку Петра I, броневик, аналогичный тому, на котором выступал Ленин, «Катюшу» и многое другое», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону пройдут бесплатные пешеходные экскурсии, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию. Они состоятся 13 и 20 мая.

Гиды расскажут об архитектуре и памятниках города, его истории, легендах, а также тех, кто внёс вклад в развитие Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области два музея оснастили новым оборудованием по нацпроекту.