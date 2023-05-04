Водные ресурсы принесли бюджету Подмосковья 500 млн рублей в 2022 году

Предприятия и организации Московской области заплатили в бюджет около 473 млн рублей за право пользования водными объектами в 2022 году.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на отдел водных ресурсов по Московской, Тверской областям и городу Москве Московско-Окского бассейнового водного управления (МОБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.

«По состоянию на 31 декабря 2022 года, в государственном водном реестре зарегистрировано 499 действующих договоров о предоставлении акваторий водных объектов в пользование на территории Московской области», — заявил начальник отдела Сергей Курочкин.

По федеральному законодательству, с пользователями водных ресурсов подписывают договора по оказанию госуслуг.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли лесокультурный сезон, который продлится до начала июня. Специалисты высадят более 3,2 млн сеянцев.