Актёр Эмилио Эстевес назвал Лоренса Фишбёрна своим спасителем
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Подробностями актёр поделился в эфире шоу Дженнифер Хадсон, куда он пришёл вместе с отцом Мартином Шином («Поймай меня, если сможешь»).
Эстевес приехал к отцу на съёмки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», в котором Шин исполнил одну из главных ролей.
По словам актёра, Лоуренс Фишбёрн, который тоже снимался в картине, предложил ему покататься на лодке. Когда же они приблизились к берегу, Эстевес решил выпрыгнуть в воду и начал тонуть, но Фишбёрн подал ему руку и спас.
С тех пор, как признаётся артист, между ними завязалась крепкая дружба.
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