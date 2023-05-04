Актёр Эмилио Эстевес назвал Лоренса Фишбёрна своим спасителем

Эмилио Эстевес («Могучие утята») рассказал, как в юности чуть не утонул на Филиппинах.

Подробностями актёр поделился в эфире шоу Дженнифер Хадсон, куда он пришёл вместе с отцом Мартином Шином («Поймай меня, если сможешь»).

Эстевес приехал к отцу на съёмки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», в котором Шин исполнил одну из главных ролей.

По словам актёра, Лоуренс Фишбёрн, который тоже снимался в картине, предложил ему покататься на лодке. Когда же они приблизились к берегу, Эстевес решил выпрыгнуть в воду и начал тонуть, но Фишбёрн подал ему руку и спас.

С тех пор, как признаётся артист, между ними завязалась крепкая дружба.

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