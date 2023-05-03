В Кировской области предупредили о высокой пожароопасности

В Кировской области выпустили метеопредупреждение о высокой пожароопасности.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

До 7 мая на юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. Нельзя разводить костры в лесу или на торфянике, поджигать сухую траву в лесу и полях, пользоваться пиротехникой в лесу.

Также стало известно, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В ночь на четверг, 4 мая, и в течение всего дня будет сильный ветер. Порывы могут достигать 27 м/с.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе 5—6 мая. По её словам, ночные температуры могут составить местами до -2 °С.