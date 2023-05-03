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Фестиваль «Небо: теория и практика» пройдёт 27—28 мая в Подмосковье

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Фестиваль «Небо: теория и практика» пройдёт 27—29 мая на аэродроме «Чёрное» в подмосковной Балашихе.
Фестиваль «Небо: теория и практика» пройдёт 27—28 мая в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Запланированы показательные выступления чемпионов Европы и мира, чемпионат Московской области по вертолётному спорту.

В наземной программе примут участие музеи, аэроклубы, лётные школы.

«Хобби, которое становится профессией, — это и есть главная мысль фестиваля», — заявил генеральный продюсер мероприятия Адриан Хмельницкий.

Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.

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