Фестиваль «Небо: теория и практика» пройдёт 27—28 мая в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Запланированы показательные выступления чемпионов Европы и мира, чемпионат Московской области по вертолётному спорту.
В наземной программе примут участие музеи, аэроклубы, лётные школы.
«Хобби, которое становится профессией, — это и есть главная мысль фестиваля», — заявил генеральный продюсер мероприятия Адриан Хмельницкий.
Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.