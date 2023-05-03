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В Татарстане предупредили о грозе с ветром до 17 м/с

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В Татарстане в четверг, 4 мая, ожидается ухудшение погоды. Ночью и днём местами возможны грозы. Порывы ветра до 15—17 м/с.
В Татарстане предупредили о грозе с ветром до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В четверг и пятницу республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления в тёплой воздушной массе.

Ночью +6...+12 °С, днём +20...+26 °С.

Также стало известно, что в Удмуртии в среду местами ожидалось усиление ветра до 17 м/с, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. В отдельных районах прогнозировались грозы.

Ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Приморье в выходные.

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