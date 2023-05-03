В Татарстане предупредили о грозе с ветром до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В четверг и пятницу республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления в тёплой воздушной массе.
Ночью +6...+12 °С, днём +20...+26 °С.
Также стало известно, что в Удмуртии в среду местами ожидалось усиление ветра до 17 м/с, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. В отдельных районах прогнозировались грозы.
Ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Приморье в выходные.