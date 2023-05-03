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В Удмуртии пройдёт акция «Сад памяти»

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В Малопургинском районе Удмуртии высадят 23 тыс. елей в рамках акции «Сад памяти».
В Удмуртии пройдёт акция «Сад памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Регион присоединился к акции с начала лесовосстановительного сезона. Аллеи памяти и одиночные деревья появились на 45 точках на карте Удмуртии. Ещё одна аллея будет высажена 12 мая. Её площадь составит 5,8 га.

Тем временем Хабаровский край примет участие в акции «Окна Победы», передаёт телеканал «Звезда».

«Помимо символов, мы размещаем портреты наших героев. Например, здесь на окнах есть и мои родные — два моих прадеда воевали, мой родной дедушка. Он, как и многие ребята, в то время немножко слукавил о своём возрасте и в очень молодом возрасте попал на фронт», — заявила председатель комитета по делам молодёжи правительства региона Амалия Шихалёва.

Ранее сообщалось, что в учреждениях культуры Татарстана пройдёт более 350 мероприятий ко Дню Победы.

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