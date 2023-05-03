Океанолог Слюняев рассказал о разнице между обычными волнами и «волнами-убийцами»

Физик-океанолог, заведующий сектором Института прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, профессор кафедры фундаментальной математики НИУ ВШЭ Алексей Слюняев рассказал, чем отличаются обычные волны от «волн-убийц».

«Высота волны — это вертикальное расстояние от самой нижней точки её ложбины до самой высокой точки соседнего гребня. Если определить среднюю величину множества волн, то те волны, которые будут в два раза и более выше, чем средние, — это волны-убийцы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Слюняев, «волны-убийцы» — это одно из самых необычных явлений в океане. Возникают они при быстром изменении условий, например если внезапно меняется ветер, течение, глубина.

«Обычные морские волны бегут не в одном избранном направлении, а сразу в некотором диапазоне направлений, и этот диапазон довольно широкий. Если по каким-то причинам он сузится, то вероятность появления волны-убийцы повысится», — добавил эксперт.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН Дмитрий Мельников в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как группа, в состав которой он входил, застала извержение вулкана Безымянный на Камчатке.