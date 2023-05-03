Терапевт Гончарова посоветовала правильно питаться для восполнения нехватки витаминов

Врач-терапевт клиники «МЕДСИ на Дубнинской» Анна Гончарова дала советы по восполнению нехватки витаминов. В частности, она рекомендовала правильно питаться.

«На осенне-зимний период приходится высокая частота острых респираторных заболеваний и инфекций, в том числе вирусных, после которых резервные силы нашего организма изрядно истощаются. Поэтому нужно уделить большое внимание восстановлению адаптивной функции нашего организма», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

В частности, в печени есть витамины В2, В5, А, в яйцах — А, D, В2, В5, в петрушке — В2 и В9.

Шиповник, облепиха, смородина, цитрусовые и другие фрукты содержат витамин С. Витаминов В5, А и D много в жирных сортах рыбы и рыбьем жире.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.