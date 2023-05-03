Группа Billy’s Band выступит на фестивале Ural Music Night в новом составе
- РИА Новости
«Новый состав группы Billy's Band выступит на Уральской ночи музыки… За 22 года существования музыкальная группа записала восемь альбомов, три сингла и несколько сборников, джазовое звучание хедлайнеров оценили на фестивалях США и Канады. В начале этого года состав Billy’s Band претерпел изменения: партию гитары теперь исполняет молодой и харизматичный Марс Ковалевский», — цитирует ТАСС заявление организаторов фестиваля.
Ранее стало известно, что певцы Дмитрий Маликов и Люся Чеботина вошли в состав хедлайнеров «Сам.Феста».