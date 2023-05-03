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Группа Billy’s Band выступит на фестивале Ural Music Night в новом составе

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Группа Billy’s Band в обновлённом составе станет одним из хедлайнеров крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 23 июня.
Группа Billy’s Band выступит на фестивале Ural Music Night в новом составе
  • РИА Новости

«Новый состав группы Billy's Band выступит на Уральской ночи музыки… За 22 года существования музыкальная группа записала восемь альбомов, три сингла и несколько сборников, джазовое звучание хедлайнеров оценили на фестивалях США и Канады. В начале этого года состав Billy’s Band претерпел изменения: партию гитары теперь исполняет молодой и харизматичный Марс Ковалевский», — цитирует ТАСС заявление организаторов фестиваля.

Ранее стало известно, что певцы Дмитрий Маликов и Люся Чеботина вошли в состав хедлайнеров «Сам.Феста».

 

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