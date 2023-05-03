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В сети появился первый трейлер фильма Gran Turismo

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Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер картины под названием Gran Turismo с Орландо Блумом и Джимом Хонсу в главных ролях.
В сети появился первый трейлер фильма Gran Turismo
  • Gettyimages.ru

Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Лента основана на реальной истории Янна Марденборо, поклонника видеоигры Gran Turismo, который в 2011 году победил на соревнованиях GT Academy и стал впоследствии профессиональным гонщиком.

Роль Янна в ленте исполнил Арчи Мадекве («Солнцестояние», «Все страхи Бо»). Также в фильме снялись Дэвид Харбор, Даррен Барнет, Джоша Страдовски и другие артисты.

Премьера фильма состоится в августе 2023 года.

Ранее кинокомпания Warner Bros. выпустила тизер второй части фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва.

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