В сети появился первый трейлер фильма Gran Turismo

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер картины под названием Gran Turismo с Орландо Блумом и Джимом Хонсу в главных ролях.

Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Лента основана на реальной истории Янна Марденборо, поклонника видеоигры Gran Turismo, который в 2011 году победил на соревнованиях GT Academy и стал впоследствии профессиональным гонщиком.

Роль Янна в ленте исполнил Арчи Мадекве («Солнцестояние», «Все страхи Бо»). Также в фильме снялись Дэвид Харбор, Даррен Барнет, Джоша Страдовски и другие артисты.

Премьера фильма состоится в августе 2023 года.

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