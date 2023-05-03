Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Приморье в выходные
- РИА Новости
Об этом информирует ИА PrimaMedia.
В ночь на субботу край окажется под влиянием южного циклона, который принесёт дожди. В воскресенье, 7 мая, небольшие дожди продолжатся, а в понедельник будет ясно.
Температурный фон: минимальные температуры 0…+9 °C, максимальные +12…+22 °C.
В День Победы увеличится облачность, местами возможны дожди.
Ранее Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU заявил, что в регионах Урала установится по-летнему жаркая погода из-за антициклона.