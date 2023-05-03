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В Хабаровском крае попросили жителей не забирать из тайги детёнышей диких животных

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Охотоведы Хабаровского края обратились к гражданам с просьбой не пытаться помогать детёнышам диких животных в тайге.
В Хабаровском крае попросили жителей не забирать из тайги детёнышей диких животных
  • РИА Новости

Об этом информирует transsibinfo.com.

Ошибочно считать косуль, зайчат или лосят брошенными, уточнили специалисты. Родители в поисках еды могут отходить от них, но обязательно вернутся.

Гражданам также напомнили правила поведения в случае встречи с диким животным: не приближаться к детёнышу, не трогать и не гладить животное, не шуметь, не подходить с собаками, не забирать животное из естественной среды обитания (за это предусмотрена административная ответственность).

Помощь детёнышу может потребоваться лишь в том случае, когда рядом есть раненое или пострадавшее взрослое животное.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл в Санкт-Петербурге в марте.

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