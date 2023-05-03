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Зоопсихолог Нечаева назвала конфликтность распространённой проблемой у домашних животных

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Зоопсихолог Наталья Нечаева рассказала, какие проблемы с поведением животных помогают решить её коллеги.
Зоопсихолог Нечаева назвала конфликтность распространённой проблемой у домашних животных
  • Gettyimages.ru

К зоопсихологу владельцы домашних животных обращаются с самыми разнообразными проблемами, такими как нечистоплотность, конфликтность или агрессивность животного, сообщила она в беседе с сайтом nashgorod.ru.

Нечаева отметила, что во многих случаях стоит обращаться к специалисту до возникновения проблемы.

«Если в доме планируется событие (рождение ребёнка, отпуск с животным, переезд, подселение ещё одного питомца), то необходимо подготовить животное к этому. Подготовить всегда проще, чем решать последствия», — отметила она.

По словам зоопсихолога, иногда достаточно трёх-четырёх занятий, чтобы достигнуть положительного результата.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

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