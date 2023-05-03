Здание церкви XVIII века в Тульской области признали объектом культурного наследия

Здание бывшей Ильинской церкви в тульском селе Варфоломеево получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Вячеслав Федорищев, передаёт Тульская служба новостей.

В постановлении тульского правительства также утвердили границы здания.

Как уточняется, церковь была построена в 1794 году, её общая площадь составляет около 6 тыс. кв. м.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове планируют восстановить Феодоровскую церковь, об этом заявил губернатор Александр Соколов.