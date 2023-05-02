Борис Щербаков назвал Сергея Колесникова великолепным актёром
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«Это довольно грустный день. Сегодня хоронят Серёжу Колесникова. Царство ему небесное», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, Колесников оставил после себя наилучшие воспоминания, в том числе как прекрасный товарищ.
«Это был великолепный актёр. Прекрасный партнёр. Замечательный человек и настоящий друг», — отметил Щербаков.
Ранее Nation News сообщало, что Колесникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.