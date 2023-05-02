Борис Щербаков назвал Сергея Колесникова великолепным актёром

Актёр Борис Щербаков поделился воспоминаниями о своём коллеге Сергее Колесникове.

«Это довольно грустный день. Сегодня хоронят Серёжу Колесникова. Царство ему небесное», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Колесников оставил после себя наилучшие воспоминания, в том числе как прекрасный товарищ.

«Это был великолепный актёр. Прекрасный партнёр. Замечательный человек и настоящий друг», — отметил Щербаков.

Ранее Nation News сообщало, что Колесникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.