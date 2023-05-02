Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Борис Щербаков назвал Сергея Колесникова великолепным актёром

Короткая ссылка
Актёр Борис Щербаков поделился воспоминаниями о своём коллеге Сергее Колесникове.
Борис Щербаков назвал Сергея Колесникова великолепным актёром
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Это довольно грустный день. Сегодня хоронят Серёжу Колесникова. Царство ему небесное», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Колесников оставил после себя наилучшие воспоминания, в том числе как прекрасный товарищ.

«Это был великолепный актёр. Прекрасный партнёр. Замечательный человек и настоящий друг», — отметил Щербаков.

Ранее Nation News сообщало, что Колесникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить