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Актриса Колесникова поделилась воспоминаниями об учёбе у Бориса Клюева

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Актриса Алина Колесникова рассказала об учёбе у Бориса Клюева в Высшем театральном училище имени Щепкина.
Актриса Колесникова поделилась воспоминаниями об учёбе у Бориса Клюева
  • globallookpress.com
  • © АГН Москва

«Борис Владимирович учил нас два года, потом, к сожалению, он ушёл из жизни. Мастер довольно часто приходил к нам, смотрел отрывки, каждому что-то говорил», — поделилась она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, в какой-то момент она спросила у педагога, в чём дело, и тот ответил: «Алина, когда я вижу, что человек сам ищет, идёт от себя, чувствует степень правды, я к нему не лезу, чтобы не испортить. Если ты пойдёшь куда-то не туда, я тебя ювелирно разверну».

Как отметила Колесникова, после таких слов она приободрилась.

В настоящее время актриса служит в Малом театре.

Ранее актёр Александр Балуев в беседе с сайтом kp.ru рассказал подробности о своём персонаже в фильме «Вызов». В этой картине артист сыграл главу «Роскосмоса».

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