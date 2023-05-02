Диетолог Соломатина: зелёный лук укрепляет сосуды

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что зелёный лук способен укреплять сосуды и дёсны.

«В зелёном луке содержится витамин C, который помогает синтезировать коллаген и укрепляет сосуды», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, зелёный лук также обладает бактерицидным действием. Кроме того, в нём есть магний, необходимый для костной системы.

«В луке есть клетчатка. Она замедляет повышение уровня глюкозы в крови и помогает в профилактике диабета 2-го типа и инсулинорезистентности, что часто встречается у пожилых», — добавила Соломатина.

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