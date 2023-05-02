В Челябинской области ожидается жара до +28 °С

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В среду, 3 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода. Температура воздуха днём может составить +23...+28 °С.
В Челябинской области ожидается жара до +28 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Donar / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В последующие сутки — 4 и 5 мая — также будет очень тепло, до +26 °С», — сказали синоптики.

В ночное время температура воздуха составит +6...+11 °С.

Тем временем в Крыму в среду возможны заморозки, передаёт «Крым 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 °С», — отмечается в прогнозе.

Ранее сообщалось, что в Курганской области четвёртый  класс пожарной опасности будет действовать 3—5 мая.

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