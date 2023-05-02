Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Петербурге к 9 мая

Синоптик Александр Шувалов заявил, что с субботы, 6 мая, в Санкт-Петербурге установится антициклон, благодаря которому сначала вернётся солнечная, а к 9—11 мая — и тёплая погода.

«Перед этим придётся 3—5 мая помёрзнуть. Особенно 5 мая, когда вероятность увидеть снег на улицах Петербурга приближается к 100%. Именно в эти дни температура едва-едва будет преодолевать +5 °С», — сказал он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, 10—11 мая ожидается +13...+18 °С.

Также стало известно, что на территории всего Хабаровского края установлен особый противопожарный режим, передаёт ОТР со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. За сутки зарегистрировано около 40 возгораний сухой травы.

Как отметили в ведомстве, не все жители соблюдают требования правил безопасности. Составлено более 60 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что в Курганской области IV класс пожарной опасности будет действовать 3—5 мая.