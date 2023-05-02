Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве до -2 °С

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе 5—6 мая. По её словам, ночные температуры могут составить местами до -2 °С.
Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве до -2 °С
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«В четверг ночью будет без осадков, +3…+5 °С. Дневная температура в городе составит +14…+16 °С, местами возможен небольшой кратковременный дождь», — сказала Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в ночь на пятницу ожидается 0...+5 °С, местами до -2 °С, а днём температура воздуха составит +10...+15 °С.

В ночь на субботу ожидается 0...+5 °С, местами до -2 °С, днём +8...+13 °С.

«Пока что тепла в Москве ждать не приходится. Тепло у нас будет в начале второй декады мая», — добавила Позднякова.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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