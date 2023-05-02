Винокур заявил, что Валентин Юдашкин совершил революцию в моде

Актёр Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина. Он назвал его выдающимся художником, который совершил революцию в отечественной моде.

«Его показы были просто праздником для миллионов людей», — сказал Винокур в беседе с телеканалом «360».

По его словам, Юдашкин был человеком очень скромным, умным, тактичным и интеллигентным.

«Я скорблю о потере великого художника, кутюрье Валентина Юдашкина. И самое главное, прекрасного человека. Очень скромного, несмотря на то что он был маленький гений, я его называл», — отметил Винокур в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.