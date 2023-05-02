Режиссёр Фокин выразил соболезнования в связи со смертью Юдашкина

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Художественный руководитель Александринского театра, режиссёр Валерий Фокин прокомментировал сообщение о смерти модельера Валентина Юдашкина.
Режиссёр Фокин выразил соболезнования в связи со смертью Юдашкина
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«Это очень важный человек. Его таланты и заслуги очевидны, о них все знают. Он и в общении был прекрасным человеком. Я его знаю много лет по совместной работе в президентском совете по культуре и искусству, членом которого он был. С ним всегда было приятное общение», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Фокин, Юдашкин сотрудничал с Александринским театром, создал форму для камердинеров для новой сцены, целый ряд других эскизов.

«Часть из которых мы сделали, часть ещё не успели сделать. У меня воспоминания о нём самые прекрасные. Конечно, очень жаль, что он ушёл. Эти люди составляют золотой фонд русской культуры, но так устроена жизнь», — добавил режиссёр.

Со своей стороны, стилист Влад Лисовец в беседе с телеканалом «360» назвал Юдашкина невероятным человеком.

«Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный, сдержанный, лишённый какой-либо грубости, талантливый. Он наряжал в невероятно красивые платья всю Россию», — сказал Лисовец.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену Валентина Юдашкина сообщил о смерти российского модельера.

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