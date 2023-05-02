Модельер Симачёв заявил о неповторимом стиле Юдашкина

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Модельер и телеведущий Денис Симачёв заявил, что у Валентина Юдашкина был неповторимый стиль и что смерть модельера — огромная утрата.
Модельер Симачёв заявил о неповторимом стиле Юдашкина
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«У Вали Юдашкина был свой неповторимый стиль в моде, в том, как он выбирал ткани, как он скрупулёзно относился к деталям, к вышивкам. Как он мне долго рассказывал и объяснял», — сказал Симачёв в беседе с телеканалом «Звезда».

Он также отметил доброту, понимание и бесконечное сочувствие Юдашкина.

Со своей стороны, певица Анита Цой в беседе с телеканалом «360» назвала смерть Юдашкина невосполнимой утратой для всего мира моды.

«Думаю, сейчас скорбят люди в разных уголках планеты. Валентину Юдашкину огромное спасибо за то, что он так любил Россию до последнего часа своей жизни, до последней минуты оставался гражданином своей страны», — сказала Цой.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

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