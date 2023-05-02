Реставрацию на даче Головкина в Самаре планируют завершить в 2024 году

Министерство культуры России выделило 79,7 млн рублей на продолжение реставрационных работ на даче Головкина в Самаре. Комплекс дачи Головкина носит статус объекта культурного наследия федерального значения.

Объект расположен на ул. Советской армии, д. 296, сообщает volga.news.

Победителя торгов определят после 24 мая, он должен выполнить работы до конца сентября 2024 года.

Реставрационные работы в здании начались в 2021 году, а в марте 2023-го депутат Госдумы России Александр Хинштейн заявил, что реставрация должна завершиться в 2024 году, а работы по благоустройству территории — в 2025-м.

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