Реставрацию на даче Головкина в Самаре планируют завершить в 2024 году

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Министерство культуры России выделило 79,7 млн рублей на продолжение реставрационных работ на даче Головкина в Самаре. Комплекс дачи Головкина носит статус объекта культурного наследия федерального значения.
Реставрацию на даче Головкина в Самаре планируют завершить в 2024 году
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Объект расположен на ул. Советской армии, д. 296, сообщает volga.news.

Победителя торгов определят после 24 мая, он должен выполнить работы до конца сентября 2024 года.

Реставрационные работы в здании начались в 2021 году, а в марте 2023-го депутат Госдумы России Александр Хинштейн заявил, что реставрация должна завершиться в 2024 году, а работы по благоустройству территории — в 2025-м.

Средства в размере 200 млн рублей выделили из федерального бюджета в рамках партийного проекта «Историческая память».

Ранее, по сообщениям интернет-газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.

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