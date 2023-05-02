Реставрацию на даче Головкина в Самаре планируют завершить в 2024 году
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Объект расположен на ул. Советской армии, д. 296, сообщает volga.news.
Победителя торгов определят после 24 мая, он должен выполнить работы до конца сентября 2024 года.
Реставрационные работы в здании начались в 2021 году, а в марте 2023-го депутат Госдумы России Александр Хинштейн заявил, что реставрация должна завершиться в 2024 году, а работы по благоустройству территории — в 2025-м.
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