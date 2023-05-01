Международный кинофестиваль «Золотой ворон» стартовал на Чукотке

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся 30 апреля на Чукотке фильмом «Водный мальчик».

«В ближайшую неделю Арктический международный кинофестиваль предлагает гостям и жителям Анадыря насыщенную программу! Показы фильмов полнометражной и короткометражной программы, уникальные мультфильмы, а также мастер-классы и творческие встречи с профессиональными киношниками! Только зрители решат, кому достанется главный приз — статуэтка золотого ворона из бивня мамонта», — цитирует ТАСС сообщение в официальном Telegram-канале Чукотского автономного округа.

Фильмом открытия смотра стал «Водный мальчик» режиссёра Файзулло Файзова — социальная драма, события которой происходят на берегу крупнейшего водохранилища в Таджикистане.

В программу «Золотого ворона» вошли игровые, анимационные, документальные фильмы со всего мира.

Ранее стало известно, что главный приз 45-го Московского международного кинофестиваля получила картина «Три брата».