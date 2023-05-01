Фестиваль «17 мгновений…» в Подмосковье принял более 9500 зрителей

Кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде принял более 9,5 тыс. зрителей. В 2023 году мероприятие посвятили 95-летию со дня рождения артиста.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Главным лауреатом признан детективный сериал «Шпион».

На церемонии закрытия выступили народный артист России, советский и российский джазовый музыкант Алексей Кузнецов, оперный певец Дмитрий Риберо, эстрадная певица Екатерина Семёнова, а также лауреат второго конкурса актёрской песни «Эх, яблочко…» Анна Петухова и солист московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Международная летняя театральная школа будет проходить в Московской области с 20 июня по 18 июля. Проект создан для молодых профессиональных актёров.