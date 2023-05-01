Проект «Лето в парке» откроется в Оренбургской области 12 мая

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Проект «Лето в парке» начнётся в Оренбургской области 12 мая. Запланированы программы с участием творческих коллективов региона.
Проект «Лето в парке» откроется в Оренбургской области 12 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на сайт областного правительства.

«В прошлом году в пятничных концертах приняли участие 160 коллективов и отдельных исполнителей общей численностью более 1300 человек. Зрителями проекта «Лето в парке — 2022» стало более 5500 человек», — отмечается в сообщении.

Заключительный концерт собрал рекордные 500 зрителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Международная летняя театральная школа будет проходить в Московской области с 20 июня по 18 июля. Проект создан для молодых профессиональных актёров.

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