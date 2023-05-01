В Самаре открылась выставка к 165-летию со дня рождения архитектора Щербачёва
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
«Эта выставка объединила не только фонды историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, частью которого является Музей модерна. Здесь представлен и большой семейный архив Щербачёвых. Впервые показаны фотографии и личные вещи семьи и Александра Александровича», — заявила заведующая музеем Ирина Свиридова.
Щербачёв спроектировал более 100 зданий, в том числе дом Челышева, особняк Клодта, Биржу и Государственный банк.
Экспозиция открыта до 23 июля.
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