В Самаре открылась выставка к 165-летию со дня рождения архитектора Щербачёва

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В Музее модерна начала работу выставка «Строитель Самары. К 165-летию архитектора А. Щербачёва».
В Самаре открылась выставка к 165-летию со дня рождения архитектора Щербачёва
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Эта выставка объединила не только фонды историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, частью которого является Музей модерна. Здесь представлен и большой семейный архив Щербачёвых. Впервые показаны фотографии и личные вещи семьи и Александра Александровича», — заявила заведующая музеем Ирина Свиридова.

Щербачёв спроектировал более 100 зданий, в том числе дом Челышева, особняк Клодта, Биржу и Государственный банк.

Экспозиция открыта до 23 июля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Международная летняя театральная школа будет проходить в Московской области с 20 июня по 18 июля. Проект создан для молодых профессиональных актёров.

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