На фестивале «Московская весна» выступят участники проекта «Московское долголетие»

На фестивале «Московская весна» выступят около 500 участников проекта «Московское долголетие». До 9 мая работает 27 площадок, где проводятся концерты, исторические занятия, кулинарные и творческие мастер-классы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Более 80 творческих и сольных исполнителей «Московского долголетия» представят песни и стихи о Великой Отечественной войне и танцевальные зарисовки.

Кроме того, участники проекта поделятся личными историями своих семей о событиях 1941—1945 годов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Международная летняя театральная школа будет проходить в Московской области с 20 июня по 18 июля. Проект создан для молодых профессиональных актёров.