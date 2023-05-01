На фестивале «Московская весна» выступят участники проекта «Московское долголетие»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Более 80 творческих и сольных исполнителей «Московского долголетия» представят песни и стихи о Великой Отечественной войне и танцевальные зарисовки.
Кроме того, участники проекта поделятся личными историями своих семей о событиях 1941—1945 годов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Международная летняя театральная школа будет проходить в Московской области с 20 июня по 18 июля. Проект создан для молодых профессиональных актёров.