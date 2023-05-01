В летних кинотеатрах Подмосковья начинаются бесплатные уличные показы

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В летних кинотеатрах Московской области с понедельника, 1 мая, начинаются бесплатные уличные показы. Сеансы будут организованы в рамках проекта «Кинопарк».
В летних кинотеатрах Подмосковья начинаются бесплатные уличные показы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Программа включает отечественные фильмы, мультфильмы и классику советского кино, например, комедию «Я на перемотке!» и фэнтези «Грозный папа».

На май запланировано 42 сеанса.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщило, что 66-й фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» состоится в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля.

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