В летних кинотеатрах Подмосковья начинаются бесплатные уличные показы
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Программа включает отечественные фильмы, мультфильмы и классику советского кино, например, комедию «Я на перемотке!» и фэнтези «Грозный папа».
На май запланировано 42 сеанса.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщило, что 66-й фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» состоится в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля.