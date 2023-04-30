Актриса Шевчук — о смерти Зайцева: безгранично любила и уважала его

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Анастасия Белоусова
Российская актриса Ирина Шевчук в беседе с RT поделилась воспоминаниями о модельере Вячеславе Зайцеве.
Актриса Шевчук — о смерти Зайцева: безгранично любила и уважала его
  • РИА Новости

«Безгранично любила и уважала Вячеслава Михайловича. Познакомились мы в 1972 году, когда Слава Зайцев был начинающим модельером. Мы с Олей ехали на Венецианский фестиваль — и нас нужно было одеть. Нас привезли на проспект Вернадского, где у Вячеслава было полуподвальное помещение — это был Дом моды его тогда. Он нас одевал с удовольствием, с улыбкой. Мы были очень красиво одетые. Я всегда его с благодарностью вспоминала», — поделилась воспоминаниями актриса. 

Ранее стало известно, что российский модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Зайцева «очень знаковой фигурой» в истории русской моды.

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