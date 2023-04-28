Ямальские спасатели примут участие в тушении природных пожаров в Курганской области

Спасатели из Ямало-Ненецкого автономного округа отправятся в Курганскую область в субботу, 29 апреля. Они примут участие в тушении природных пожаров.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

«На завтра собирается борт, пока число спасателей и другие подробности уточняются», — заявили в пресс-службе.

Тем временем в Удмуртии с начала сезона произошло 14 лесных пожаров. Их общая площадь составила 97 га, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Все возгорания были ликвидированы за первые сутки.

Особый противопожарный режим действует в лесах Удмуртии с 25 апреля.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии запретили разводить костры в лесах.