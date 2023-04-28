В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
До конца суток 28 апреля и в течение 29—30 апреля местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы могут достигать 20—23 м/с.
Жителей призвали проявлять внимательность во время непогоды, передаёт newstracker.ru. Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии запретили разводить костры в лесах.