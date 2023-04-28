Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в Москве 29 и 30 апреля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 29 и 30 апреля в Москве ожидается дождливая погода.

«Дождь, который начался в столице в пятницу, будет продолжаться вплоть до середины дня субботы. Причём наиболее сильные осадки ожидаются в ночь на субботу и ранним утром. В общей сложности выпадет до 10 мм осадков. Ближе ко второй половине дня дождь прекратится и начнёт проглядывать солнце», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, днём прогнозируется +11...+13 °С, ночью +4...+6 °С.

Как отметил Шувалов, в ночь на воскресенье будет почти безоблачно, +2...+4 °С. Днём температура воздуха составит до +15...+17 °С. Ближе к вечеру вновь начнётся дождь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в пятницу, 28 апреля, ожидается ухудшение погоды. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.